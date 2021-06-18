Законопроєкт змін до Податкового кодексу розширює повноваження податківців, це ризиковано, – економіст

Запроваджувати зміни до податкового законодавства (законопроєкт №5600), де передбачається розширення повноважень Податкової служби, неприпустимо до повного перезавантаження самої служби.

Про це заявив старший економіст Центру соціально-економічних досліджень "Кейз Україна" Володимир Дубровський.

"Цей законопроєкт (№5600 – ред.), крім всього іншого, містить розширення повноважень податкової, що теж неприпустимо. Принаймні неприпустимо доти, поки податкова не буде перезавантажена повністю", - сказав Дубровський.

На думку економіста, збільшення повноваження податкової, в якій не викорінено корупцію, призведе до погіршення умов для роботи бізнесу і зростання тиску на нього з боку фіскальних органів.

"Давати більше контролю тим, хто привчився до живих грошей і хто звик використовувати цей контроль для здирництва з підприємств, для рейдерства і для всього іншого - неприпустимо. Збільшення повноважень податкової – це в протилежний бік від того, що може собі дозволити Україна", - наголосив Дубровський.

Напередодні проект змін до Податкового кодексу розкритикували у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК): як сказано у офіційній заяві агентства, у проєкті присутні порушення процедури прийняття проєкту, а також корупціогенні фактори, тому проєкт має бути суттєво допрацьований.

Раніше Американська торгова палата (АСС) та Європейська Бізнес Асоціація закликали відхилити законопроєкт щодо податкових змін (№5600), зазначивши, що його ухвалення збільшить фіскальний тиск на бізнес і негативно вплине на економіку та погіршить інвестиційний клімат країни.

Водночас у Федерації роботодавців заявили, що запропоновані урядом податкові зміни зашкодять економіці країни та можуть призвести до закриття підприємств і скорочення десятків тисяч робочих місць.

Нагадаємо, на початку червня уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.