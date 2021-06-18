Зеленський оголосив про запуск в Україні проєкту будівництва лікарень за євростандартами: Це крок до якісної медицини

Цього року в Україні запустять проєкт, який передбачає будівництво лікарень нового формату, що відповідатимуть рівню європейських клінік, заявив президент Володимир Зеленський.

"Одним із кроків на шляху до якісної медицини стане наш новий проєкт - запуск лікарень нового, якісно іншого формату, за найкращими світовими стандартами. Лікарні однаково комфортні і для пацієнта, і для лікаря. Ми розпочинаємо цей проєкт вже цього року з обласних клінічних і дитячих лікарень, які мають відповідати рівню європейських клінік", - заявив Зеленський під час виступу у День медика, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами президента, цей проєкт буде реалізовано в кожній області України. "Нові заклади стануть прикладом якості для подальших планів з оновлення всіх лікарень в Україні", - додав він.

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За словами Зеленського, також триває будівництво лікарень у межах національної програми "Велике будівництво".

"Уже створено 33 лікарні та 60 сільських амбулаторій. У планах до кінця 2021 року ще 30 медичних закладів і 340 сільських амбулаторій і плюс 200 сучасних приймальних відділень у всій Україні", - сказав президент.