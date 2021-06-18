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Зеленський про пандемію коронавірусу: Ми вистояли і повертаємося до звичного життя. ВIДЕО

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На урочистостях з нагоди святкування Дня медичного працівника 18 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що країна поступово повертається до нормального життя з моменту початку пандемії коронавірусу.

Глава держави зазначив, що ще рік тому проводити живі зустрічі було неможливо, однак зараз ситуація почала стабілізуватися, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Рік тому я був змушений вітати вас по той бік екрану. Ми не могли зустрітися через карантин. Тоді ми не розуміли, що буде далі, чи вистоїмо ми? Ми вистояли. Сьогодні ми можемо зустрітися, і це завдяки вам. Сьогодні ми поступово повертаємося до звичного життя. Ми можемо відвідувати кафе, стадіони, кінотеатри завдяки вам", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Петя Петрович
    Это летнее затишье, тупица
  • Tema9
    "Мы выстояли. " - Сказочний ЗЄлєбоб! Скажи це родичам лікарів, котрі не вистояли без елементарних засобів захисту, проданих за кордон.
  • Igr 44
    а где сейчас вирусобес степашка - дорогое пальто?
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