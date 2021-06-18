Дефіцит держбюджету в 2020 році став найбільшим за останні 10 років - 218 млрд грн, - Пацкан

У 2020 році дефіцит державного бюджету став найбільшим за останні 10 років - 218 млрд грн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це з трибуни парламенту заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

"Для подолання значного дефіциту ми позичили 640 млрд грн. Але залучати кошти на прийнятних для нас умовах стає все складніше, а ненадходження запланованих коштів призводило до несвоєчасного проведення витрат. У травні, листопаді і грудні були затримки з оплати незахищених статей бюджету. Майже 50% всіх незахищених витрат проведені після 28 грудня коли уряду вдалося залучити кошти. У першому кварталі 2021 року кошти від державних зовнішніх позик так і не надійшли. Тому для фінансування загального держбюджету залучаються кошти з Єдиного казначейського рахунку", - зазначив він.

Також Пацкан нагадав, що обсяг зовнішнього боргу за рік збільшився на 27%. На обслуговування і погашення держборгу направлено 512 млрд грн, майже третина держбюджету.

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"Фактично кожен українець має 61 тис. боргу, на його обслуговування торік заплатили 12,3 тис. грн", - уточнив він.