За добу від COVID-19 у Києві померли 3 людини, одужали - 244, виявили 207 нових випадків, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві виявили 207 нових випадків захворювання. Померли троє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"Минулої доби в місті виявили 207 інфікованих. Померли троє людей – усі чоловіки. Всього за період пандемії в столиці 5168 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 211 895", – повідомив Віталій Кличко.

Серед захворілих 119 жінок віком від 19 до 94 років і одна дівчинка 13 років. А також 83 чоловіки віком від 19 до 78 років і 4 хлопчики від восьми до 17 років. Захворіли, зокрема, троє медиків.

Минулої доби в стаціонари медзакладів потрапили 33 хворих на коронавірус. А також госпіталізували шість пацієнтів із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Тобто загалом у лікарні за добу потрапили 39 людей.

Одужали минулої доби 244 киянина. Усього коронавірус подолали 202 267 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському районі – 45, у Святошинському – 26 та в Оболонському районі – 25 випадків.

Також читайте: Зеленський про пандемію коронавірусу: Ми вистояли і повертаємося до звичного життя

Заповненість ліжок у комунальних медзакладах сьогодні – приблизно 8 відсотків. Із них із киснем заповнені – теж майже 8 відсотків ліжок.

"Загалом у стаціонарах столиці сьогодні лікуються 278 хворих на коронавірус, 174 пацієнти – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 253 людини. Під апаратами ШВЛ – 8 хворих", – зазначив Кличко.