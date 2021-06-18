Німеччина з 25 червня відкриває кордони для вакцинованих українців

Починаючи з 25 червня поточного року в’їзд для осіб, повністю вакцинованих від COVID-19, з України в Німеччину стане за певних умов знову можливим.

Про це йдеться в повідомленні посольства Німеччини в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

Повністю вакциновані особи зможуть знову в’їжджати у Німеччину з метою відвідання близьких та друзів, а також з туристичною метою.

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"Починаючи з 21 червня 2021 року, можна подавати заяви на отримання необхідних для запланованої мети поїздки віз як у посольстві, так і у візовому центрі Visametric. Право в’їзду до Німеччини матимуть ті особи, які отримали щеплення однією з вакцин, перелічених на інтернет-сторінці Інституту Пауля Ерліха (нім. Paul-Ehrlich-Institut, PEI), якщо з дня щеплення останньою необхідною дозою вакцини або вакциною, яка потребує однієї дози, минуло щонайменше 14 днів. Наразі це стосується тільки вакцин, визнаних Європейським агентством з лікарських засобів (англ. European Medicines Agency, EMA). Перелік вакцин планується також розширити і доповнити іншими вакцинами з аналогічними захисними стандартами, як тільки будуть завершені необхідні тестування", - йдеться в повідомленні посольства.

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