Словаччина згортає COVID-вакцинацію російським "Супутником V": немає попиту - закупили 200 тис. доз, а захотіли зробити щеплення лише 10 тис. осіб

Влада Словаччини має намір згорнути вакцинацію проти коронавірусу російським препаратом "Супутник V": як стверджують у Братиславі, це пов'язано з низьким попитом на російську вакцину

Незважаючи на те, що Словаччина закупила 200 тисяч доз "Супутника", на вакцинацію препаратом зареєструвалося значно менше людей - всього лише 10 тисяч осіб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Эхо Москвы.

При цьому першої дози російської вакцини чекають близько 6 тисяч словаків, в той час як загальна кількість щеплених наблизилася впритул до 2 млн осіб, повідомили в словацькому МОЗ.

Через низький інтерес влади припинять реєстрацію охочих зробити щеплення "Супутником" вже 30 червня.

Тепер Словаччина, як повідомляється, має намір продати невикористані ампули або ж передати їх безоплатно іншим країнам. При цьому термін придатності у 100 тисяч доз закінчується вже в кінці липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна відмовляє у в'їзді громадянам, щепленим російською вакциною "Супутник V", - заступник начальника відділу прикордонної служби "Бориспіль-1" Мельник

Словаччина імпортувала 200 тисяч доз вакцини "Супутник" на початку березня - це призвело до урядової кризи. Прем'єр-міністра Ігоря Матовича на батьківщині звинувачували в укладенні угоди без відома інших політиків, в тому числі президента. Скандал призвів до відставки уряду, в тому числі самого Матовича. Крім цього, словацький регулятор стверджував, що поставлена ​​в країну партія "Супутника" не відповідає заявленим раніше характеристикам.

Російська вакцина "Супутник V" на цей момент зареєстрована в двох країнах Євросоюзу: крім Словаччини, це Угорщина.