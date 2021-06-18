Словаччина згортає COVID-вакцинацію російським "Супутником V": немає попиту - закупили 200 тис. доз, а захотіли зробити щеплення лише 10 тис. осіб
Незважаючи на те, що Словаччина закупила 200 тисяч доз "Супутника", на вакцинацію препаратом зареєструвалося значно менше людей - всього лише 10 тисяч осіб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Эхо Москвы.
При цьому першої дози російської вакцини чекають близько 6 тисяч словаків, в той час як загальна кількість щеплених наблизилася впритул до 2 млн осіб, повідомили в словацькому МОЗ.
Через низький інтерес влади припинять реєстрацію охочих зробити щеплення "Супутником" вже 30 червня.
Тепер Словаччина, як повідомляється, має намір продати невикористані ампули або ж передати їх безоплатно іншим країнам. При цьому термін придатності у 100 тисяч доз закінчується вже в кінці липня.
Словаччина імпортувала 200 тисяч доз вакцини "Супутник" на початку березня - це призвело до урядової кризи. Прем'єр-міністра Ігоря Матовича на батьківщині звинувачували в укладенні угоди без відома інших політиків, в тому числі президента. Скандал призвів до відставки уряду, в тому числі самого Матовича. Крім цього, словацький регулятор стверджував, що поставлена в країну партія "Супутника" не відповідає заявленим раніше характеристикам.
Російська вакцина "Супутник V" на цей момент зареєстрована в двох країнах Євросоюзу: крім Словаччини, це Угорщина.