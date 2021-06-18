Замість витрат на кортежі, дачі і силовиків Зеленського треба фінансувати субсидії і підвищення зарплат військовим, - нардеп "ЄС" Герасимов

Два роки президентства Зеленського стали важким ударом для вітчизняної економіки.

Про це з трибуни Верховної Ради заявив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він закликав владу припинити розкрадання державних коштів і захмарні витрати на силовиків, натомість підвищити зарплату бюджетникам, військовим і забезпечити людям субсидії.

"Ті, хто обіцяли зростання економіки на 40%, обвалили її ще до початку епідемії, і схоже, як зупинити це падіння ані Зеленський, ані його оточення не знає. Що ми бачимо? Падіння промислового виробництва, падіння ВВП, зростання безробіття, недофінансування ключових видатків, зокрема на потреби освіти, медицини, місцевого самоврядування, соціальної політики", - говорить Герасимов.

"Наприклад видатків державного бюджету проведено менше планом майже на 68 мільярдів гривень. Завдано фінансового удару по місцевих громадах – хоча на них ліг основний тягар боротьби з пандемією. Видатки державного бюджету на надання трансфертів місцевим бюджетам у 2020 році майже на 5 млрд грн менші від плану", - констатує народний депутат.

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"За оцінкою Рахункової палати, до держбюджету недоотримано 75 млрд грн доходів, хоча уряд звітує про перевиконання плану надходжень. Неефективне управління антиковідним фондом, розкрадання коштів на "великому крадівництві" це вже "притча во язицах"", - зазначає Артур Герасимов.

Він констатував невиконання державного оборонного замовлення, згортання реформ у сфері оборони і безпеки, який провалив закупівлю новітнього українського озброєння "Нептун", "Стугна", "Богдан". Згорнута програма будівництва сховищ для боєприпасів, гуртожитків для військових, зупинена реформа харчування в армії, зазначив Герасимов.

Держпідприємства, які ми у 2019 році передали новій владі прибутковими, за два роки стали збитковими. "Поки у відосиках розповідають про боротьбу з олігархами та їхніми монополіями, збитки держпідприємств за минулий рік склали 65 мільярдів гривень. Хоча ще у 2019 році вони приносили прибуток в 73 мільярди. Відтак, ми знаємо ціну теплої ванної Зеленського – мінус 138 мільярдів гривень", – підрахував співголова фракції.

"Ми бачимо збільшення держборгу. Внаслідок невигідних запозичень і провалу співпраці з міжнародними фінансовими інституціями. Загальний обсяг державного і гарантованого державою боргу збільшився майже на 554 мільярди гривень", – застерігає Артур Герасимов.

"Наша команда, яка в 2014 році отримала країну із 108 тисячами на рахунку, точно знає як зупинити той колапс, до якого веде Україну нинішня влада. Передусім, потрібно створювати нові робочі місця, зберегти існуючі та посилити соціальний захист населення. Слід зупинити розкрадання в держпідприємствах, щоб вони знову почали приносити прибуток в бюджет. Потрібно зменшити витрати на кортежі, дачі та силовиків Зеленського і спрямувати ці кошти на соціальний захист населення, зокрема для підвищення субсидій", – наголосив Герасимов.

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"Потрібно знищити податкові лещата, в які влада загнала малий та середній бізнес, і в заручниках яких опинився весь середній клас. В свою чергу весь цей комплекс дозволить підвищити зарплати та пенсії. І найголовніше, підвищення зарплат військовим", – резюмує співголова фракції "Європейська Солідарність".