МВС Білорусі вимагає визнати інформацію новинного порталу Tut.by екстремістською та обмежити до неї доступ, - Nexta

Інформацію білоруського новинного порталу Tut.by вимагають визнати екстремістською. Це стосується також акаунтів видання у всіх соцмережах.

Про це повідомляє телеграм-канал Nexta, передає Цензор.НЕТ.

"Це стосується як самого порталу, так і його акаунтів у соцмережах, зокрема у Телеграмі, Твіттері, Вайбері, "ВКонтакте" й Тіктоку. Опубліковані там матеріали нібито загрожують національним інтересам і національній безпеці Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше суд у Білорусі позбавив новинний портал Tut.by статусу ЗМІ.

Пізніше білоруські силовики заблокували сайт Tut.by і затримали 13 його співробітників.

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