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В окупованій Ялті тимчасово припинили водопостачання, жителів просять запастися водою

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В окупованій Ялті тимчасово припинили водопостачання, жителів просять запастися водою
Водопостачання в окупованій Ялті відновлять, коли якість води покращиться.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське інформагентство ТАСС.

"Мер Ялти Яніна Павленко закликала жителів міста запастися водою через тимчасове відключення водопостачання у всьому регіоні", - йдеться в повідомленні.

Интерфакс повідомляє, що водопостачання відновлять, коли якість води покращиться. Поки ж планується організувати підвезення питної води.

Раніше в окупованій Ялті був введений режим НС. Річки вийшли з берегів, а центральна частина була підтоплена.

Крім того, людей евакуюють на військовій техніці, вона ж буде вивозити дітей після складання ЄДЕ.

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Також допускаються перебої з електрикою. Електроенергію відключають в тих місцях, де може статися замикання.

Нагадаємо, циклон обрушився на окупований Крим у четвер, 17 червня. Напередодні двомісячна норма опадів випала на сході окупованого півострова, був введений режим НС.

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    просите и дано вам будет ...
    камни на подлете )))
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Крысчане таки выпросили у боженьки воды и получили её. Правда в безбожных количествах. Но всё равно чем-то недовольны.
  • Підлога Маккартні
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