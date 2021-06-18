В окупованій Ялті тимчасово припинили водопостачання, жителів просять запастися водою
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське інформагентство ТАСС.
"Мер Ялти Яніна Павленко закликала жителів міста запастися водою через тимчасове відключення водопостачання у всьому регіоні", - йдеться в повідомленні.
Интерфакс повідомляє, що водопостачання відновлять, коли якість води покращиться. Поки ж планується організувати підвезення питної води.
Раніше в окупованій Ялті був введений режим НС. Річки вийшли з берегів, а центральна частина була підтоплена.
Крім того, людей евакуюють на військовій техніці, вона ж буде вивозити дітей після складання ЄДЕ.
Також допускаються перебої з електрикою. Електроенергію відключають в тих місцях, де може статися замикання.
Нагадаємо, циклон обрушився на окупований Крим у четвер, 17 червня. Напередодні двомісячна норма опадів випала на сході окупованого півострова, був введений режим НС.