ОАСК призупинив дію розпорядження НАЗК на ім'я Шмигаля

Окружний адміністративний суд Києва зупинив дію розпорядження Національного агентства з питань запобігання корупції на ім'я прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув заяву про забезпечення позову, що надійшла 17 червня до ОАСК від прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо зупинення дії припису, який був винесений йому НАЗК. Суд ухвалив – заяву про забезпечення адміністративного позову – задовольнити, а саме: зупинити дію припису НАЗК до набуття законної сили рішення у справі за позовом прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля до Нацагенства", - йдеться в повідомленні.

Суд дійшов висновку про обґрунтованість поданої заяви про забезпечення позову та, як наслідок, про наявність підстав та необхідність вжиття заходів її забезпечення, оскільки їхнє невжиття може істотно ускладнити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав, або інтересів позивача.

Водночас у суді зазначають, що вжиття заходів забезпечення позову не є вирішенням публічно-правового спору по суті.

Розгляд цієї справи здійснюватиметься за правилами спрощеного позовного провадження в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін. Судове засідання призначено на 29 червня.

Також читайте: Припис НАЗК щодо Вітренка є необґрунтованим і не відповідає вимогам законодавчих актів, - юристи "Нафтогазу"

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава НАЗК Новіков ухвалив рішення про незаконність призначення Вітренка на пост глави "Нафтогазу" після відрядження до Вашингтона, - джерело

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

НАЗК у приписі зажадало скасувати як незаконні пункти 8 і 9 розпорядження уряду №370-р, згідно з якими Юрія Вітренка обрано і призначено головою правління НАК "Нафтогаз України".

Юристи "Нафтогазу" впевнені, що припис НАЗК стосовно голови правління НАК Юрія Вітренка є необґрунтованим і не відповідає вимогам законодавчих актів.