В окупованому Сімферополі бродячі собаки не давали приземлитися літаку з Москви

Пасажирський Airbus із Москви не зміг приземлитися з першого разу в Сімферополі через тварин на злітно-посадковій смузі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив "Интерфаксу" джерело в службах аеропорту.

"Диспетчер посадки вранці в п'ятницю отримав доповідь від наземних служб про кількох тварин на смузі, попередньо - про бродячих собак. Він передав інформацію командиру літака Airbus 320, який заходив на посадку. Було прийнято рішення про відхід на друге коло", - сказало джерело.

Літак приземлився благополучно після того, як фахівцям аеродромних служб вдалося прогнати зі смуги двох собак.

На борту лайнера перебувало 166 пасажирів і 6 членів екіпажу.

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Нагадаємо, 17 червня 2021 р. Boeing 767 авіакомпанії "Ікар", що летів з Москви, викотився за ЗПС в аеропорту Сімферополя. На його борту перебувало 284 пасажири. Через цей інцидент аеропорт Сімферополя припиняв прийом і відправку рейсів.