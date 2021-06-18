Викрадення Чауса: Група депутатів парламенту Молдови вимагає відставки голови Служби безпеки республіки Єсауленка

Кілька депутатів парламенту Молдови запропонували відправити у відставку главу Служби інформації та безпеки Олександра Єсауленка за те, що він не запобіг викраденню українського судді Миколи Чауса.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker, також депутати запропонували передати ноту протесту Україні з приводу дій посла України в Молдові.

Глава парламентської комісії, що розслідує зникнення Чауса - депутат від DA Василь Нестасе повідомив, що попередній звіт комісії вже готовий.

За його словами, комісія хоче представити результати своєї роботи на пленарному засіданні парламенту. Він зазначив, що готовий представити цей звіт, зокрема, перед депутатами парламенту наступного скликання.

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Нестасе розповів, що члени комісії запропонували МЗС Молдови передати ноту протесту Україні у зв'язку з діями посла України в Молдові Марка Шевченка. Окрему ноту протесту депутати пропонують підготувати у зв'язку з діями військового аташе українського посольства Сергія Сметанюка.

Парламентар додав, що члени комісії вимагають відставки голови Служби інформації і безпеки через те, що спецслужба не запобігла викраденню екссудді. Також у відставку запропонували відправити главу управління боротьби зі шпигунством. Депутат підкреслив, що він виступав проти такого рішення, проте на цьому наполягли інші члени комісії.

Нестасе зазначив, що члени комісії вважають випадок Чауса "нападом на безпеку Молдови": "Зухвале, грубе вторгнення українських спецслужб на територію Молдови не можна приймати і сприймати толерантно".

Він наголосив, що за цією справою необхідно стежити і далі. Зокрема, продовжити роботу комісії в парламенті наступного скликання.

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Також Нестасе розповів, що кілька днів тому всі члени комісії отримали внутрішні документи, в яких ідеться про те, що в спецслужбі почали внутрішнє розслідування того, чи допомагав хтось зі співробітників викрасти суддю. Нестасе зазначив, що відправив у службу безпеки офіційний запит, у якому попросив підтвердити справжність документів.

Також він додав, що депутати будуть наполягати на тому, щоб документи, пов'язані з викраденням Чауса, розсекретили.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.