Фонд держмайна передає Гостиний двір у сферу управління Мінкультури, - Ткаченко

Фонд державного майна України передає Гостиний двір у сферу управління Міністерства культури та інформаційної політики.

Про це міністр культури Олександр Ткаченко повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Новини щодо Гостиного двору. Як я вже писав, 19 травня Уряд змінив категорію пам’яток "Комплекс споруд Контрактової площі" та "Гостиний двір" на категорію національного значення.



Нарешті Фонд державного майна України передає "Гостиний двір" до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики. Вчора відбулося перше засідання комісії з питань передачі пам’ятки національного значення. До неї увійшли представники МКІП, заповідника Софія Київська та ФДМУ. А сьогодні комісія оглянула об’єкт та винесла рішення, що передача Гостиного двору в управління МКІП відбудеться 29 червня", - написав Ткаченко.

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Він також зазначив, що після завершення передачі розпочнеться розробка проєктно-кошторисної документації та перші протиаварійні роботи для збереження історичної будівлі.