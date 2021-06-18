17 червня в Києві вакцинували рекордну кількість громадян - 13 946 осіб, - КМДА
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної мерії.
За його словами, вчора в Центрі вакцинації від COVID-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, вакцинували 1 886 осіб.
"У Центрі спочатку працювали 15 вакцинальних бригад. Проте містяни приходили не на свій час або нехтували можливістю записатися і цим створювали чергу. Тож Департамент охорони здоров’я міста Києва оперативно збільшив кількість бригад до 21. Центр вакцинації працюватиме і завтра, 19 червня, до 14:00. Для того, щоб вакцинуватися у Центрі, потрібно бути зареєстрованим у додатку "Дія", бажано підписати декларацію з сімейним лікарем – це значно скоротить час, який ви витратите на вакцинацію. Вакцинуватися можна буде в порядку "живої" черги", – зауважив Микола Поворозник.
Він також розповів, що щеплювали вчора мешканців столиці, які зареєстровані у "Дії" або внесені до листків очікування комунальних закладів охорони здоров’я у вакцинальних пунктах, відкритих на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги. Їх попередньо запрошували на вакцинацію сімейні лікарі. У таких пунктах вакциновано 3716 людей.
"Ми продовжуємо вакцинувати і працівників освітньої галузі. За вчора їх щепили – 1633. Також учора вакцинувалися 2146 медичних працівників. Продовжується і вакцинація соціальних працівників, учасників ООС та інших", – написав Микола Поворозник.