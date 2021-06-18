Україна отримає гроші за транзит навіть у разі добудови "Північного потоку-2", - глава НАК "Нафтогаз"

В умовах, навіть якщо транзиту не буде.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі "Право на владу".

За його словами, було підписано контракт із гарантією "качай або плати". "Тобто коли Україна гарантовано отримує гроші за транзит, навіть коли його не буде територією України. Наприклад, якщо не буде транзиту газу через Україну, якщо "Північний потік-2" буде добудований, то Україна все одно за контрактом має отримувати мільярди доларів", - сказав Вітренко.

4 червня президент РФ Володимир Путін заявив про завершення укладання першої нитки трубопроводу "Північний потік-2" в Балтійському морі. 8 червня голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко провів низку ділових зустрічей з американськими сенаторами у Вашингтоні у спробі їх переконати запровадити нові санкції США проти газопроводу.

В інтерв'ю агентству Bloomberg Вітренко повідомив, що на цей момент на розгляді Конгресу США перебуває проєкт закону про додаткові обмеження проти проєкту. Як повідомив сьогодні міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, Україна розробила кілька напрямів протистояння російському газопроводу "Північний потік-2". Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна готова піти у Стокгольмський арбітраж, якщо Росія зупинить транзит газу через Україну в разі реалізації "Північного потоку-2". Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба припустив, що Україна може погодитися обговорити компенсацію, якщо їй запропонують переговори.