Жителям окупованої Ялти після злив і затоплення міста відключили електрику

У Ялті після злив і затоплення міста знеструмлено 80 трансформаторних підстанцій та дві лінії електропередачі. 2 700 осіб залишилися без електропостачання.

Про це повідомила пресслужба підприємства "Крименерго", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"У Великій Ялті негода (сильні зливи) привела до технологічних порушень в мережах. Станом на 12:00 18 червня знеструмлено 80 трансформаторних підстанцій та дві лінії електропередачі 6-10 кВ, всього без електропостачання - близько 2 700 споживачів", - сказано в повідомленні відомства.

Як повідомлялося, також через затоплення Ялти окупаційна влада міста оголосила про відключення водопостачання в регіоні.

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У зв'язку з повінню глава російської адміністрації Ялти Яніна Павленко повідомила про введення надзвичайного стану в місті.