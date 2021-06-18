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Жителям окупованої Ялти після злив і затоплення міста відключили електрику

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Жителям окупованої Ялти після злив і затоплення міста відключили електрику
У Ялті після злив і затоплення міста знеструмлено 80 трансформаторних підстанцій та дві лінії електропередачі. 2 700 осіб залишилися без електропостачання.

Про це повідомила пресслужба підприємства "Крименерго", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"У Великій Ялті негода (сильні зливи) привела до технологічних порушень в мережах. Станом на 12:00 18 червня знеструмлено 80 трансформаторних підстанцій та дві лінії електропередачі 6-10 кВ, всього без електропостачання - близько 2 700 споживачів", - сказано в повідомленні відомства.

Як повідомлялося, також через затоплення Ялти окупаційна влада міста оголосила про відключення водопостачання в регіоні.

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У зв'язку з повінню глава російської адміністрації Ялти Яніна Павленко повідомила про введення надзвичайного стану в місті.

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Топ коментарі

  • Стрелок
    молились про воду? получите
  • MausMike
    Жителям затопленной Ялты отключили электричество - Цензор.НЕТ 1768
  • Иван Петров 46dae11c
    Какой-то поп из ЗАО РПЦ-ФСБ получит выговор за чрезмерное усердие при проведении "крестного хода за воду" )))
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