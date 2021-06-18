У квітні цього року померли майже на 50% більше українців, ніж у квітні минулого, - Держстат

Це найвища динаміка смертності з початку пандемії Covid-19.

Кількість померлих в Україні у квітні 2021 року становила 68 620 осіб. Це на 48,5% більше, ніж у квітні 2020 року. Про це повідомила Державна служба статистики, інформує Цензор.НЕТ.

За даними відомства, в цілому з початку року в Україні померло 242,67 тис. осіб. Це на 24,3% більше, ніж у 2020 році.

У той же час, за даними Держстату, кількість новонароджених в Україні в квітні-2021 скоротилося на 1,5% порівняно з квітнем-2020 року - до 21,51 тис., а в цілому за чотири місяці воно скоротилося на 3,6% - до 89,03 тис.

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В цілому населення України на 1 травня 2021 року становило 41 млн 442,62 тис. осіб, що на 363,61 тис., або на 0,9% менше, ніж роком раніше, констатує статслужба.