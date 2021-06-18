Ткаченко і Немчінов "протягли" створення інспекції з питань захисту культурної спадщини, щоб відновити корупційні потоки, - Саакашвілі
Про це експрезидент Грузії, глава виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Хочу розповісти про аферу, яку позавчора на очах у всіх провернули на засіданні уряду України, профільний міністр і не без допомоги глави уряду. Звиклий до всього, навіть я не очікував такого тупого нахабства щодо пересічних українців, особливо щодо середніх і малих бізнесменів. На засіданні Кабміну з голосу (без включення до порядку денного) міністр культури Ткаченко та Міністр кабінету міністрів Немчінов протягли створення так званої "інспекції з питань захисту культурної спадщини".
Фактично ці два діячі оживили ДАБІ, яку з таким трудом протягом року ліквідував президент, щоб впровадити нашу реформу отримання будівельних дозволів на основі новоствореного ДІАМ", - пише Саакашвілі.
За його словами, голосування за створення інспекції відбувалося за відсутності профільного міністра регіонального розвитку Олексія Чернишова, який повністю підтримував схвалену президентом, реформу.
"У нього безумовно є і були б зауваження. Її, цю інспекцію, взагалі не завдали собі клопоту обговорити. Її просто створили, щоб відновити втрачені внаслідок ліквідації ДАБІ корупційні потоки.
Щоб був зрозумілий масштаб схеми – ця новостворена інспекція може зупинити своїм рішенням будь-яке будівництво і жодне будівництво не може бути розпочато без її попереднього схвалення.
Ось так просто створили інспекцію, яка багато років буде отруювати життя українських будівельників, вбивати робочі місця і приносити хабарі чиновникам. Звичайно, якщо ми зараз це все не зупинимо.
Втім, на цьому апетити і спільні плани Кабміну з міністром культури Ткаченком не закінчуються.
На сайті Кабміну з'явилося повідомлення про "громадське обговорення" проєкту постанови про те, щоб передати повноваження категоризації (привласнення зірок) готелям, кому б ви думали – Міністерству культури!
Навіщо? Все просто! Готелям дозволили відкривати казино, але на певних умовах, а це хороша можливість для чергового обілечування! Тому зараз пропонується забрати цю функцію у незалежного органу з сертифікації і передати її Міністерству культури Ткаченка... Цікаво, це входить в сферу компетенцій Мінкульту так само, як ДАБІ, або якось по-іншому?
А щоб повз каси не пройшли навіть ті, кому казино не потрібні, скасовується поняття "добровільність сертифікації для отримання категорії" – тобто абсолютно всі готелі і засоби тимчасового розміщення повинні будуть подавати величезний пакет документів, який, крім як "домовитися", варіантів бізнесу просто не залишає.
Все це передбачено проєктом постанови КМУ "Про внесення змін до Порядку встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)", який розроблений Міністерством культури і інформаційної політики та зараз опублікований на його сайті для "громадського обговорення"", - резюмував Саакашвілі.