Влада України може спробувати відмовитися від співпраці з МВФ у 2023 році, - прогноз Bank of America
Про це йдеться у звіті Bank of America Global Research, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Аналітики очікують продовження поточної програми МВФ до 2022 року "за умови обмеженого прогресу".
"Однак ми також думаємо, що українська влада може спробувати "вийти" з залежності від фінансування МВФ під час наступного виборчого циклу в другому півріччі 2023 року - першому кварталі 2024-го", - сказано у звіті.
Як вказується у звіті, влада може повернутися до ідеї нової програми після виборів у рамках більш широкого співробітництва з Заходом, але під час виборчого процесу все ж можуть надати перевагу не бути пов'язаними умовами МВФ.
На думку BofA, це може привести до періоду відсутності активної програми МВФ, хоча якась форма співпраці, ймовірно, збережеться при будь-якому сценарії.
Наступні вибори до Верховної Ради заплановано на жовтень 2023 року, а потім президентські вибори в березні 2024 року. Таким чином, 2022 рік - останнє вікно для продовження тісної співпраці з МВФ, вважає Bank of America.
"Ми думаємо, що продовження цієї програми SBA (в рамках механізму stand-by – ред.) ще на рік або близько того є найбільш ймовірним сценарієм. Це може дозволити Україні погасити МВФ як мінімум частину з майже $3 млрд з термінами погашення в 2021-2022 роках", - наголошується у звіті.
І хоча Україна має виконати низку умов у поточній програмі Фонду, аналітики як і раніше вважають, що Україна зможе пройти першу перевірку та отримати перший транш у липні-вересні цього року.