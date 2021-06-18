За півтора року пандемії від COVID-19 померли 877 медичних працівників, - Ляшко

За півтора року пандемії коронавірусної хвороби в Україні померли 877 медичних працівників.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час відкриття пам’ятника медикам, які загинули під час пандемії COVID-19, виконуючи професійні обов’язки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Більш ніж півтора року країна бореться з коронавірусною хворобою. За ці півтора року ми втратили понад 50 тис. українців. На жаль, серед цих українців і 877 медичних працівників. 877 героїв, які загинули під час порятунку інших від коронавірусної хвороби", - сказав міністр.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 228 тис. 192 особи. Одужали 2 млн 147 тис. 972 особи. Летальних випадків зареєстровано 51 тис. 952.

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