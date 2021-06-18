Посольство РФ в Данії звинувачує Копенгаген у "русофобії" через відмову допускати російських уболівальників на матчі Євро-2020

Посольство Росії обурене недопуском російських уболівальників на матч збірної проти Данії, який відбудеться в Копенгагені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства.

"У кінці травня Міністерство культури Данії, що займається спортивною тематикою, інформувало, що в зв'язку з жорсткими антиковідними заходами прийнято загальне правило: закрити в'їзд на територію Данії з-за кордону всім фанатам Євро-2020. З урахуванням цієї офіційної інформації данської влади з подивом дізналися, що фінські уболівальники змогли бути присутніми на матчі збірних Данії та Фінляндії 12 червня ц.р. в Копенгагені. Судячи з усього, не було ніяких проблем і у бельгійських уболівальників з допуском на гру Данія-Бельгія 17 червня ц.р. і це при тому, що, судячи з сайту МЗС Данії, Росія, Фінляндія та Бельгія перебувають в одній категорії країн з розповсюдження коронавірусної інфекції - "помаранчевій", - йдеться в повідомленні.

"На наші запити в МЗС Данії були отримані непереконливі відмовки. Нібито заборона пов'язана з різницею в шенгенських правилах для в'їзду в Данію громадян ЄС і третіх країн і продиктована лише антиковідними обмеженнями на пересування. Однак дискримінація наявна. Нинішня ситуація з російськими вболівальниками - яскравий приклад подвійних стандартів і русофобії офіційного Копенгагена. Викликає великі сумніви здатність Данії приймати у себе міжнародні спортивні заходи, які за своєю суттю мають залишатися поза політикою", - додали в посольстві РФ.

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Зазначимо, збірна РФ з футболу проведе заключний матч групового етапу Євро-2020 проти збірної Данії в Копенгагені.