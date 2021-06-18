"Зелені" інвестори скаржаться в посольства на фінансовий тиск Кабміну, - нардеп

Ініціатива Кабінету міністрів щодо запровадження акцизного збору на виробництво "зеленої" електроенергії знищує історію успіху Україні у розвитку цієї галузі та примушує іноземних інвесторів скаржитися на незаконну політику держави в посольства.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Україна зробила свій вибір, європейський вибір. Європа теж сьогодні зробила свій вибір - це Green deal, це Європейський зелений курс. І у нас немає іншого шляху, як розвивати цей напрямок. Ми знаємо, що історія з відновлюваними джерелами енергії, яка спочатку розвивалася як історія успіху, зараз є проблемою для України. Це вже знищує наш імідж за кордоном, інвестиційний імідж в очах інституційних інвесторів і бізнесу", - сказав Гончаренко.

За його словами, є дуже неприємні історії, зокрема, з норвезькими інвесторами, з іншими компаніями, які вже дуже серйозно страждають від того, що зараз відбувається.

"Є борги і є невиконання державою взятих на себе зобов’язань. Причому взяті вони і урядом через підписання меморандуму, і парламентом з президентом через прийняття відповідного закону і підписання його президентом", - пояснив депутат.

Також він підкреслив, що депутатів дуже турбує зареєстрований в Раді законопроект №5600, який передбачає ще одне порушення умов меморандуму, а саме введення акцизу на відновлювані джерела енергії.

"Нам здається, що ані потенційна дохідна база цього від держави, ані якісь інші аргументи абсолютно навіть і близько не можуть компенсувати ту шкоду, яку це знову заподіює інвестиційному клімату, іміджу нашої держави", - зазначив Гончаренко.

Він повідомив, що інвестори звертаються до своїх посольств, а посольства звертають увагу на проблеми в Україні і дуже цим занепокоєні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Раніше під час обговорення проекту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проекти.

Наприкінці травня народні депутати України, які входять до міжфракційного об'єднання "Чиста енергія - здорове довкілля" поскаржилися в Секретаріат Енергетичного Співтовариства ЄС на протиправні дії Кабінету міністрів і Міністерства фінансів про введення акцизного збору на "зелену" енергію в Україні, що суперечить законодавству ЄС.

28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання з виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи.