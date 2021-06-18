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Якщо не буде нових штамів, зростання випадків COVID-19 варто очікувати в осінньо-зимовий період, - Ляшко

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Якщо не буде нових штамів, зростання випадків COVID-19 варто очікувати в осінньо-зимовий період, - Ляшко
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, коли в Україні буде нова хвиля коронавірусу. За його словами, зростання нових випадків COVID-19 прогнозується на осінь-зиму.

Про це він розповів на брифінгу для журналістів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми прогнозуємо, що потенційно, якщо не буде ніяких додаткових мутацій вірусу, то зростання може бути в осінньо-зимовий період, як у грипу та грипоподібних захворювань. Тому закликаємо всіх, до кого дійшла черга, йти і робити щеплення", - сказав міністр.

Ляшко також пояснив, чому зараз в Україні послаблюють карантинні обмеження. За його словами, якщо затягнути з жорсткими обмеженнями, то їх перестануть дотримуватися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За півтора року пандемії від COVID-19 померли 877 медичних працівників, - Ляшко

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Топ коментарі

  • Valery Greff
    лаптестан снова впереди планеты всей - у них уже.
  • Don Bessam dc0e2bc1
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  • Valery Greff
    Так ЕС практически спутником-вектор и не кололся. В Словакии нашлось 10 тыс. идиотов, а больше и нет.
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