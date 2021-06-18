Повінь в окупованій Ялті: загинув 26-річний чоловік, якого змило потоком, 8 осіб постраждали
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на окупаційну "владу" Криму.
Так, підконтрольний Росії "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов у п'ятницю повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук": "На жаль, в Ялті загинула одна людина 1995 року народження. Це перший летальний результат, пов'язаний з надзвичайною ситуацією на території Республіки Крим".
Під час засідання оперштабу з НС в окупованому Криму Аксьонов уточнив, що чоловіка змило грязьовим потоком.
Зі свого боку, глава російської адміністрації Ялти Яніна Павленко на своїй сторінці в "Фейсбук" повідомила, що через підтоплення та негоду постраждало вісім осіб.
"Вісім людей постраждало. З них одного пацієнта прооперовано - перелом щиколотки. Сім - з дрібними травмами, що не вимагають стаціонарного лікування", - повідомила Павленко.