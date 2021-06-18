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РНБО ввела санкції проти Фірташа і Фукса (оновлено)

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РНБО ввела санкції проти Фірташа і Фукса (оновлено)
Рада національної безпеки та оборони ввела повний пакет персональних санкцій проти олігархів Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

Про це Цензор.НЕТ повідомив із посиланням на джерело.

Пізніше інформацію про введення санкцій підтвердив на брифінгу після засідання РНБО секретар Ради Олексій Данілов.

"Сьогодні були введені санкції щодо Фірташа Дмитра Васильовича, повний пакет, який може наша країна застосувати проти цього пана, - заявив Данілов.

Він також додав, що санкції були введені проти російського бізнесмена Павла Фукса, який, як показали перевірки апарату Ради, причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.

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Топ коментарі

  • Valery Greff
    Будет как обычно - спишут долги.
  • Имярек
    А Беня (тіпа для галочки) буде? Чи сцикотно?
  • Владимир Сухов e5dee246
    Какие санкции ? Если есть что-судите. А то против американского президента Буша начинали судебный процесс (если Бенедиктовна его не съела), а против украинских граждан какие-то санкции, которые они в любой момент в любом суду опротестуют.
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