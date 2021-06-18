Комітет ВРУ рекомендував парламенту прийняти закон про Дія City

На засіданні Комітету з питань цифрової трансформації ВРУ розглянули законопроєкт№4303 про ДіяCity. Парламенту рекомендовано прийнятийого у другому читанні та в цілому.

В ході засідання розглянули правки до законопроєкту №4303 "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", яким передбачено запровадження в Україні спеціального правового та податкового режиму для ІТ-галузі Дія City, інформує Цензор.НЕТ.

Між першим та другим читанням до законопроєкту внесли понад сотню правок. Зокрема, строк, протягом якого держава гарантує ІТ-індустрії незмінність умов Дія City, збільшили з 15 до 25 років. За підсумками діалогу з ІТ-спільнотою видалено норму щодо угод про непереманювання. У новій редакції законопроєкту №4303 зафіксували неприпустимість прямого чи опосередкованого примусу юридичних осіб до набуття статусу резидента Дія City, а також зазначили, що загальні засади функціонування Дія Сітy - свобода діяльності, невтручання, презумпція правомірності діяльності, - поширюються не тільки на резидентів, але й на всі ІТ-компанії.

Окрім цього, перелік кваліфікованих видів діяльності розширили й на кібербезпеку та сферу робототехніки, а компаніям з організації та (або) проведення азартних ігор заборонили вступ до Дія City.

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Важливі зміни стосувалися стартапів. Вимоги до них при вступі до Дія City суттєво спрощуються. Зокрема, вимога щодо розміру середньомісячної винагороди застосовуватиметься тільки через рік резидентства, висновок аудитора за перші три місяці резидентства - не подається.

У законопроєкті доопрацьовано процедуру втрати резидентства, а також включено норму щодо заборони набуття резидентства компаніями, які роком раніше втратили статус резидента.

Автор законопроєкту Єгор Чернєв наголосив, що враховано не тільки правки, що надійшли від нардепів, але й ті, що законотворці отримали від ІТ-спільноти.

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Нагадаємо, проєкт закону №4303 був прийнятий у першому читанні 15 квітня поточного року. Документ визначає засади функціонування правового режиму Дія City, який запроваджується з метою стимулювання розвитку України як цифрової держави.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров вважає, що запровадження спецрежиму може збільшити кількість робочих місць в ІТ-галузі з нинішніх 200 тисяч до 450 тисяч до 2024 року.