Інформація про відставку Авакова - конспірологія і фейк, - ОП

Інформацію щодо ймовірної відставки Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ і плани оголосити дострокові парламентські вибори в Офісі президента назвали фейком.

Про це заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"Ніяких обговорень дострокових виборів або відставок немає. Ця інформація - вкидання, конспірологія і фейк. Це наша традиційна політична або довколаполітична забава - постійно генерувати різні шокуючі чутки, а потім всерйоз їх аналізувати та обговорювати. Але насправді все це - листкова порожнеча" , - сказав він.

Подоляк наголосив, що такі чутки є спробою привернути увагу, а також спекуляцією й інтригами з боку окремих гравців на медіаринку і в політиці.

"Або це спроба, лякаючи окремих депутатів і високопосадовців, тим самим втягувати їх у власні інтриги", - додав він.

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Парламентська монобільшість не обговорює відставку Арсена Авакова з поста глави МВС, який грає ключову роль у питанні національної безпеки України.

Про це народний депутат фракції Слуга народу, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Ірина Верещук заявила журналістам у Києві 15 червня.