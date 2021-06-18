Ситуація з видачею паспортів РФ на окупованих територіях вимагає окремих переговорів, - Данілов

Щодо теми видачі російських паспортів на тимчасово окупованих територіях необхідно проводити переговори.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"630 тисяч паспортів, які Російська Федерація як аусвайс видала тим громадянам, які сьогодні перебувають на тимчасово окупованих територіях, у тій резервації, яку створила Російська Федерація - це привід для того, щоб починати переговори на предмет того, що з цим робити. Тому що в такому вигляді проводити вибори, коли людина має паспорт громадянина РФ, це така дивовижна, скажімо так, ситуація", - заявив Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО в п'ятницю.

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Він також зазначив, що Мінські угоди потребують модернізації.

"Питання виконання Мінських угод, які були підписані бог знає коли. Є розуміння, що в тому вигляді, в якому вони є, вони не можуть бути виконані сьогодні, тому що пройшов певний проміжок часу, змінилося багато речей", - додав секретар РНБО.