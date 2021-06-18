Новини • Агресія Росії проти України

Ситуація з видачею паспортів РФ на окупованих територіях вимагає окремих переговорів, - Данілов

1 41612
Ситуація з видачею паспортів РФ на окупованих територіях вимагає окремих переговорів, - Данілов
Щодо теми видачі російських паспортів на тимчасово окупованих територіях необхідно проводити переговори.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"630 тисяч паспортів, які Російська Федерація як аусвайс видала тим громадянам, які сьогодні перебувають на тимчасово окупованих територіях, у тій резервації, яку створила Російська Федерація - це привід для того, щоб починати переговори на предмет того, що з цим робити. Тому що в такому вигляді проводити вибори, коли людина має паспорт громадянина РФ, це така дивовижна, скажімо так, ситуація", - заявив Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО в п'ятницю.

Також читайте: Данілов про звільнення Донбасу: ЗСУ можуть взяти і Горлівку, і Донецьк, але хто відповість за десятки тисяч жертв?. ВIДЕО

Він також зазначив, що Мінські угоди потребують модернізації.

"Питання виконання Мінських угод, які були підписані бог знає коли. Є розуміння, що в тому вигляді, в якому вони є, вони не можуть бути виконані сьогодні, тому що пройшов певний проміжок часу, змінилося багато речей", - додав секретар РНБО.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Два роки ігнорували, і тут прокинулись. Тепер що, подвійне громадянство, для "страждальців", чи як?
  • Сергей Андрейчев
    Какие нах переговоры,носителям паспорта РФ-под зад коленом. Ситуация с выдачей паспортов РФ на оккупированных территориях требует отдельных переговоров, - Данилов - Цензор.НЕТ 346
  • я гражданин Украины
    кацапи як завжди спитають... - а видача - отримання паспортів мядіріїї закарпатцями чи буковинців руминського вас не хвилюе ...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини