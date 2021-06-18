Ситуація з видачею паспортів РФ на окупованих територіях вимагає окремих переговорів, - Данілов
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"630 тисяч паспортів, які Російська Федерація як аусвайс видала тим громадянам, які сьогодні перебувають на тимчасово окупованих територіях, у тій резервації, яку створила Російська Федерація - це привід для того, щоб починати переговори на предмет того, що з цим робити. Тому що в такому вигляді проводити вибори, коли людина має паспорт громадянина РФ, це така дивовижна, скажімо так, ситуація", - заявив Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО в п'ятницю.
Він також зазначив, що Мінські угоди потребують модернізації.
"Питання виконання Мінських угод, які були підписані бог знає коли. Є розуміння, що в тому вигляді, в якому вони є, вони не можуть бути виконані сьогодні, тому що пройшов певний проміжок часу, змінилося багато речей", - додав секретар РНБО.