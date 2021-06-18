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Данілов: Мережу російських супермаркетів хотіли створити в Україні для використання під час виборів, цього не буде

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Данілов: Мережу російських супермаркетів хотіли створити в Україні для використання під час виборів, цього не буде
Спроба відкрити в Україні мережу російських супермаркетів - це операція спецслужб Російської Федерації.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу після засідання Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми уважно вивчили це питання. Це спецоперація російських спецслужб, які зараз мають велике бажання розгорнути на території Херсонської, Одеської, Миколаївської, Запорізької областей так звану мережу дискаунтерів для використання під час виборчого процесу", - сказав Данілов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мережа російських супермаркетів планує відкрити в Україні 40 магазинів до кінця року.

Данілов 15 червня заявив, що відкриття не буде. "Нехай у себе там, у них є де розвиватися, Хабаровськ ... нехай туди їдуть і розвивають дискаунтери ... Якщо міська влада даватиме преференції російському бізнесу, якщо йдеться про Миколаїв, то до мера і депутатів дуже швидко будуть застосовані (заходи. - Ред .), тому що без їх дозволу цього зробити не можна", - заявив Данілов.

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Топ коментарі

  • Василий Кибицкий 52a5f1e4
    надо было ещё в 2014-м гнать вообще ВЕСЬ кацапский "бизнес" из Украины ссаными тряпками ! Ввести эмбарго на любую торговлю с агрессором. Вот это были бы настоящие санкции ! пуйловские шавки сразу завыли бы, и агрессия мгновенно прекратилась.
  • Mora Zfayfer
    нiчого ********* бiльше не вiдкриють. гонiть iх сраними вiниками з Неньки!
  • Палєо Мустьє
    Це спецоперація російських спецслужб, які зараз мають велике бажання розгорнути на території Херсонської, Одеської, Миколаївської, Запорізької областей так звану мережу дискаунтерів для використання під час виборчого процесу" Джерело: https://censor.net/ua/n3272358
    так вони цю мережу і так мають - масквабадський пархат. ще і податки не платять.
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