Бізнесмен Фукс заявив, що оскаржить у суді рішення РНБО про введення проти нього санкцій

Бізнесмен Павло Фукс має намір оскаржити в суді рішення про накладення на нього персональних санкцій.

"Я буду боротися за своє ім'я і подам до суду на це рішення", - сказав він у п'ятницю ввечері в інтерв'ю телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Я - громадянин України, який платить податки, за рахунок яких фінансується, зокрема, армія", - сказав він, додавши, що "не має стосунку до тих компаній, про які говорив Данілов (секретар РНБО Олексій Данілов - ред), - сказав він.

Фукс пов'язав це рішення з колишньою приналежністю Олексія Данілова до партії "Яблуко". "Лідер цієї партії - Бродський (український бізнесмен Михайло Бродський - ред). Це помста Данілова мені особисто", - заявив він.

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Між Фуксом і Бродським кілька років тягнеться бізнес-конфлікт.

За його словами, він не має наміру залишати Україну. "Це моя країна, я родом звідси і буду тут жити", - сказав він.

За словами секретаря РНБО, санкції на Фукса застосовані у зв'язку з діяльністю компанії "Голден деррик".