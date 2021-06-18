Бізнесмен Фукс заявив, що оскаржить у суді рішення РНБО про введення проти нього санкцій
"Я буду боротися за своє ім'я і подам до суду на це рішення", - сказав він у п'ятницю ввечері в інтерв'ю телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
"Я - громадянин України, який платить податки, за рахунок яких фінансується, зокрема, армія", - сказав він, додавши, що "не має стосунку до тих компаній, про які говорив Данілов (секретар РНБО Олексій Данілов - ред), - сказав він.
Фукс пов'язав це рішення з колишньою приналежністю Олексія Данілова до партії "Яблуко". "Лідер цієї партії - Бродський (український бізнесмен Михайло Бродський - ред). Це помста Данілова мені особисто", - заявив він.
Між Фуксом і Бродським кілька років тягнеться бізнес-конфлікт.
За його словами, він не має наміру залишати Україну. "Це моя країна, я родом звідси і буду тут жити", - сказав він.
За словами секретаря РНБО, санкції на Фукса застосовані у зв'язку з діяльністю компанії "Голден деррик".