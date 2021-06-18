Євросоюз відкриває кордони. Але не для українців

Рада Європейського Союзу рекомендувала країнам ЄС поступово відкривати кордони для необов’язкових поїздок з інших країн, зокрема США.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Зняти обмеження рекомендовано для Албанії, Австралії, Ізраїлю, Японії, Лівану, Нової Зеландії, Північної Македонії, Руанди, Сербії, Сінгапуру, Південної Кореї, Таїланду і США,.

Подорожувати в ЄС можуть навіть ті мандрівники, котрі не пройшли повну вакцинацію. Однак держави можуть вимагати проведення тестування на COVID-19 і дотримання карантину.

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Список країн, для громадян яких знімають обмеження, переглядатиметься кожні два тижні.

Рекомендації Ради ЄС не є зобов’язальним актом, і кожна держава ЄС сама вирішує, як їх виконувати.

Обмеження щодо Китаю можуть бути скасовані "на умовах взаємності", зазначили в Раді ЄС.