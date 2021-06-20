У Києві та області на вечір 20 червня оголошено штормове попередження, - ДСНС

У неділю, 20 червня, в Києві та Київській області оголошено штормове попередження. Посилення вітру утримається до кінця доби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними синоптиків, у Києві та Київській області найближчим часом очікуються сильні пориви вітру. Їхня швидкість становитиме 15-18 метрів за секунду.

На час сильного вітру необхідно дотримуватися наступних рекомендацій:

- всі вікна будинків мають бути щільно зачинені, потрібно прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

- у разі сильного вітру сховайтеся в найближчому приміщенні або природному укритті;

- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркуйте поруч із ними автотранспорт.

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