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США продовжать запроваджувати санкції проти "Північного потоку-2", - радник Байдена Салліван

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США продовжать запроваджувати санкції проти "Північного потоку-2", - радник Байдена Салліван
Радник президента США Джейк Салліван заявив, що Вашингтон, як і раніше, виступає проти російського газопроводу "Північний потік-2". Він запевнив, що США продовжать запроваджувати санкції проти газопроводу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі телеканалу CNN.

Як пояснив Салліван, президент США Джо Байден не збирається запроваджувати санкції проти країн ЄС, які причетні до "Північного потоку-2", однак він готовий запроваджувати обмеження проти російських компаній.

"Питання у тому, чи будемо ми безпосередньо переслідувати, використовуючи повноваження щодо санкцій, наших європейських партнерів, союзників і друзів. Президент Байден сказав: "Я не готовий цього зробити, але я готовий запроваджувати кожні 90 днів санкції проти російських організацій, що беруть участь у будівництві "Північного потоку-2". Він це робив і продовжить робити", - заявив радник Байдена.

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Топ коментарі

  • Aurimas Šandaris
    Коли в 2019-му в Данії до влади прийшли лівацькі мразі, то Данія дозволила будівництво Потіка-2 через свою теріторію. До цього діяла заборона встановлена правоцентристами. Коли в США до влади прийшли ліваки-дермократи, то зняли санкції з європейських компаній за Потік. Ліваки однакові в усьому світі, і вони завжди лягають під рашу.
  • Volodymyr Pinchuk 98f07805
    Чомусь при "поганому" Трампі стояв замороженим той нафтопровід, а прийшло оте непорозуміння, на якого молиться пів-України і, оба-на - будівництво відновилось, т що роблять санкції з Пекла від Леоніда Ілліча Бідона! З дня виборів бідона нафта в ціні росте - так хто там на зарплаті у кремлядів?
  • Smith Wesson
    он вел себя как подобает сильному - хотите присоединяйтесь хотите нет
    а преемник пытается купить союзников - типа я заплачу за вечеринку главное что мы будем вместе
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