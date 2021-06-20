США продовжать запроваджувати санкції проти "Північного потоку-2", - радник Байдена Салліван

Радник президента США Джейк Салліван заявив, що Вашингтон, як і раніше, виступає проти російського газопроводу "Північний потік-2". Він запевнив, що США продовжать запроваджувати санкції проти газопроводу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі телеканалу CNN.

Як пояснив Салліван, президент США Джо Байден не збирається запроваджувати санкції проти країн ЄС, які причетні до "Північного потоку-2", однак він готовий запроваджувати обмеження проти російських компаній.

"Питання у тому, чи будемо ми безпосередньо переслідувати, використовуючи повноваження щодо санкцій, наших європейських партнерів, союзників і друзів. Президент Байден сказав: "Я не готовий цього зробити, але я готовий запроваджувати кожні 90 днів санкції проти російських організацій, що беруть участь у будівництві "Північного потоку-2". Він це робив і продовжить робити", - заявив радник Байдена.

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