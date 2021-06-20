Україна купує турецькі безпілотники для захисту, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба похвалив турецькі безпілотники, заявивши, що Україна купує їх для захисту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо, про це Кулеба заявив в інтерв'ю Anadolu Agency.

Відповідаючи на запитання журналістів у кулуарах Анталійського форуму дипломатії, Дмитро Кулеба сказав, що Україна купує турецькі безпілотники, "оскільки турецькі безпілотники дуже хороші".

"Безпілотники потрібні для стримування Росії, щоб Росія двічі подумала перед плануванням будь-якої ескалації або будь-якого масштабного нападу на Україну", - додав міністр.

Також Кулеба заявив, що Туреччина не схилилася під тиском Росії, оскільки це країна, яка поважає себе і має повагу з боку інших країн.

"Стратегічно ми хочемо зробити дві речі. Ми хочемо, щоб турецькі безпілотники були оснащені українськими двигунами. І ми хочемо локалізувати виробництво безпілотників в Україні.

Ми працюємо з нашими турецькими партнерами над цим. Я думаю, що з часом все вдасться", - сказав Кулеба.

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