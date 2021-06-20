Від початку доби 20 червня ворог двічі порушував перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби неділі, 20 червня, російські найманці на Донбасі двічі відкривали вогонь по українських позиціях, без втрат.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Упродовж поточної доби, 20 червня, зафіксовано 2 такі порушення", - сказано у вечірньому зведенні на сторінці штабу у фейсбуці в неділю.

Зокрема, в районі населеного пункту Старогнатівка противник зробив обстріл у бік позицій українських військових зі стрілецької зброї.

На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно пригнічений засобами РЕБ.

"Бойових втрат серед наших захисників немає", - додали у штабі ООС.

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