В Україні налічується 700 тис. внутрішньо переміщених осіб і близько 5 тис. біженців, - ООН

За даними Управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців, в Україні налічується 700 тисяч внутрішньо переміщених осіб і близько 5 тисяч біженців і шукачів притулку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на публікацію пресслужби Агентства ООН у справах біженців в Україні (UNHCR Ukraine) з нагоди Всесвітнього дня біженців.

Загалом у 2020 році кількість людей, переміщених через конфлікти, переслідування та порушення прав людини, зросла до 82,4 млн. Це на 4% більше, ніж рекордні 79,5 млн переміщених осіб станом на кінець 2019 року. Особи віком до 18 років становлять 42% всіх вимушено переміщених осіб.

Також зросла кількість ВПО. У 2020 році 48 млн осіб були ВПО у своїх країнах (45,7 млн ​​- у 2019 році). Ще 4,1 млн шукали притулок.

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За словами глави Агентства ООН у справах біженців в Україні Кароліни Ліндхольм Біллінг, кількість вимушено переміщених осіб у світі сьогодні надзвичайна. Це приблизно вдвічі більше, ніж населення України.

"І за кожною цифрою стоїть окрема дівчинка чи хлопчик, жінка чи чоловік, яких змусили залишити свій дім та громаду, зібрати всі речі, які вони можуть нести, і шукати захисту в новій громаді. Сила та можливості багатьох мільйонів людей, які переживають цей досвід і які пристосовуються до своїх нових громад і будують там життя, вражають мене щодня. Щоразу, коли я розмовляю з кимось, хто шукає притулку, з біженцем чи ВПО, я чую, що найбільш за все вони хочуть мати можливість продовжувати своє життя, знову жити безпечним та незалежним повсякденним життям та робити свій внесок у розвиток суспільства. Вони не хочуть залежати від допомоги. Це саме те, що ми маємо підтримувати і давати їм таку можливість", - сказала Кароліна Ліндхольм Біллінг.