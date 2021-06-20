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Українська дипломатія після 2014 року "нагострила зуби", тепер їй притаманне нестандартне і гостре мислення, - Кулеба

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Українська дипломатія після 2014 року "нагострила зуби", тепер їй притаманне нестандартне і гостре мислення, - Кулеба
Дипломатія попри усталеність змінюється відповідно до вимог сучасності. Українська дипломатія після 2014 року "нагострила зуби", нині їй притаманне нестандартне і гостре мислення.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав журналістам за результатами дипломатичного форуму в Анталії, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу про зміни в сучасній дипломатії, передає Цензор.НЕТ.

"Дипломати завжди грають за правилами. Агресори завжди порушують правила та активно виправдовують своє насильство. У таких випадках слід мислити нестандартно, мати гострий розум та гострі зуби. Володіння цими трьома елементами - запорука успіху. Думаю, що різниця між дипломатією України до та після 2014 року в цьому й полягає: ми навчилися мислити нестандартно, стали мислити гостро і, що навіть важливіше, ми нагострили наші зуби", - сказав Кулеба.

Водночас він зазначив, що дипломатія дуже консервативна і неохоча до прийняття будь-яких інновацій.

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"Модернізація дипломатії в будь-якій країні вимагає великих зусиль і політичної волі", - сказав міністр.

Топ коментарі

  • vitaliymkua
    Згоден, але так було лише до літа 2019 року. А потім суцільна дупа...
  • Старый зольдат
    Дупа заляпана ЗЕленим лайном.
  • Van-Basten Van-Basten
    "Ми є свідками жахливих поразок України. Команда Зеленського не має жодної ефективної стратегії для України на міжнародній арені, тож доводиться лише констатувати чергові втрати нашої країни у політичній та економічній площинах. У Зеленського намагаються знайти винних і перекласти відповідальність на когось, крім себе самих. Команді Зеленського треба навчитися читати дипломатичну мову - вона інша, ніж мова КВН, і вона інша, ніж мова журналістів...." https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/videos/355801532639374/?t=1

    Українська дипломатія після 2014 року "нагострила зуби", тепер їй притаманне нестандартне і гостре мислення, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6164
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