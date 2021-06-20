Українська дипломатія після 2014 року "нагострила зуби", тепер їй притаманне нестандартне і гостре мислення, - Кулеба
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав журналістам за результатами дипломатичного форуму в Анталії, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу про зміни в сучасній дипломатії, передає Цензор.НЕТ.
"Дипломати завжди грають за правилами. Агресори завжди порушують правила та активно виправдовують своє насильство. У таких випадках слід мислити нестандартно, мати гострий розум та гострі зуби. Володіння цими трьома елементами - запорука успіху. Думаю, що різниця між дипломатією України до та після 2014 року в цьому й полягає: ми навчилися мислити нестандартно, стали мислити гостро і, що навіть важливіше, ми нагострили наші зуби", - сказав Кулеба.
Водночас він зазначив, що дипломатія дуже консервативна і неохоча до прийняття будь-яких інновацій.
"Модернізація дипломатії в будь-якій країні вимагає великих зусиль і політичної волі", - сказав міністр.