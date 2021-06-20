Аудіогіди українською мовою з'явилися ще у двох музеях Туреччини

Україномовні аудіогіди сьогодні почали роботу ще у двох музеях Туреччини - в Музеї Анталії та музеї Святого Миколая у місті Демре.

У презентації аудіогідів брав участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який бере участь в Анталійському дипломатичному форумі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З великим задоволенням випробував український аудіогід у Музеї Анталії. Ще один україномовний аудіогід починає роботу в музеї Святого Миколая в місті Демре. Наразі в регіоні Анталії найбільше туристів з України. Завдяки таким аудіогідам українські туристи не лише насолоджуватимуться морем, а й пізнаватимуть величну турецьку культуру", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, під час робочого візиту президента України до Турецької Республіки у квітні цього року перша леді Олена Зеленська запустила два нові україномовні аудіогіди в Туреччині - в Галатській вежі у Стамбулі і в Музеї анатолійських цивілізацій в Анкарі. Минулого року україномовні аудіогіди запустили в найбільшому палаці Туреччини - Долмабахче, а також у музеї просто неба Ефес та Національному парку Гьореме, що у Каппадокії.

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