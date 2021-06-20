Колишній гравець НБА, українець Волков уведений до Зали слави Міжнародної федерації баскетболу

Один із найкращих українських баскетболістів в історії, олімпійський чемпіон, колишній гравець НБА і експрезидент Федерації баскетболу України Олександр Волков уведений до Зали слави ФІБА.

Через карантинні обмеження церемонія відбувалась у форматі онлайн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужба ФБУ.

"Хочу подякувати за те, що я став членом Зали слави ФІБА, своїм колегам, людям, які підтримували мене і були зі мною упродовж моєї баскетбольної кар'єри. Велике спасибі моїй першій баскетбольній школі в Чернігові. Там прекрасні люди, мої перші тренери Алла Вергун і Євген Сінельник. Вони допомогли мені закохатися в баскетбол більше, ніж у будь-що інше. Слава Богу, що ці тренери були на моєму шляху. Я вдячний Богу, що у мене була можливість пограти з такими гравцями, як Сабоніс, Марчюленіс, Валтерс, Єрьомін, Тараканов, Куртінайтіс, Хомічюс, Міглінієкс тощо. Це були великі часи в моїй кар'єрі у складі збірної", - сказав Волков у вітальній промові.

Окремо він згадав свій переїзд у США, де з 1989-го до 1992-го виступав у складі "Атланти": "Новим етапом моєї кар'єри став перехід у професійний спорт. Я був одним із перших радянських гравців, які переїхали в НБА. Насамперед хочу подякувати Теду Тернеру, Девіду Стерну, Кіму Бахуні та Стену Кастену - людям, які зробили все для того, щоб моя мрія стала реальністю. І, звичайно ж, спасибі тренеру Майку Фрателло, без якого зараз я своє життя уявити не можу. Він був моїм старшим братом, моїм батьком у США, допомагав в усьому. Також дякую великим гравцям, які виступали зі мною на зорі кар'єри: Домініку Уілкінсу, Мозесу Мелоуну, Доку Ріверсу, Спаду Веббу, Кевіну Уіллісу, Кевіну Левінгстону та іншим".

Дивіться також: Зеленський під оплески чиновників закинув баскетбольний м'яч у корзину в Миколаєві. ВIДЕО

Олександр Волков згадав про своє повернення у Європу - перехід в італійську "Калабрію", виступи в грецьких клубах "Панатінаїкос" і "Олімпіакос".

"Думаю, мій статус члена Зали слави ФІБА стане мотивацією для молодих гравців в Україні, а також я хотів би побажати успіхів світовому баскетболу, ФІБА. Хочу, щоб баскетбол ставав тільки кращим. Ми дуже любимо цю гру, ми її частина. Удачі всім і дякую за те, що взяли у світову баскетбольну сім'ю", - заявив Олександр Волков.