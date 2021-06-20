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Салліван про "заморожування" допомоги Україні в $100 млн: Це додатковий пакет на випадок вторгнення Росії

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Салліван про "заморожування" допомоги Україні в $100 млн: Це додатковий пакет на випадок вторгнення Росії
Білий дім виплатив всю військову допомогу Україні, але справді заморозив 100 млн доларів.

Про це заявив радник президента Сполучених Штатів із національної безпеки Джейк Салліван в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, плутанина сталася у звіті.

"Конгрес виділив 275 мільйонів доларів на допомогу Україні цього року, яку мали витратити до вересня. Зараз червень. Ми витратили кожну копійку кожного долара з 275 мільйонів доларів на Україну", - повідомив Салліван.

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Радник Байдена зазначив, що 100 мільйонів доларів також мала отримати Україна, але за певних умов.

"Додаткові 100 мільйонів доларів були пакетом на випадок непередбачених обставин у разі подальшого вторгнення Росії в Україну. Це додаткові кошти, окрім виділених 275 мільйонів доларів. І він був створений, коли на кордоні з Україною були зосереджені десятки тисяч російських військ. Коли ці війська було відведено і вони не увійшли до України, ми перевели цей пакет у резерв на випадок, якщо він може знадобитися у майбутньому", - пояснив Салліван.

Нагадаємо, видання Politico повідомило, що Білий дім призупинив багатомільйонну військову допомогу Україні.

Після цього в Білому домі заявили, що відомості про припинення допомоги Україні у сфері безпеки є абсурдними. Наразі Києву надано в повному обсязі допомогу, заплановану Конгресом.

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Топ коментарі

  • Игорь Гоптарев ded417ec
    Это все ,чем помогут нам в случае вторжения кацапов? Негусто . Получается надежда на самих СЕБЯ.
  • 5 копійок
    Самим потрібно озброювати армію, а не побиратись по світу. Чому заморожене виробництво новітньої зброї?
  • Ан Мур
    крав же, такий-сякий, але держбюджет був профіцитним.
    А прийшли ваші, красти перестали, і субсидій з пенсіями та пільгами, а разом і з/п воєним не стало чим платити...
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