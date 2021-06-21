Двоє дітей і двоє дорослих потонули в Київській області, - ДСНС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ДСНС.
"20 червня до ДСНС надійшла інформація, що під час відпочинку на Київському водосховищі біля с. Лебедівка Вишгородського району зникли 2 людини (попередньо потонули, зокрема 1 дитина, 2011 р.н.) і 1 дитину (2017 р.н.) врятували місцеві жителі, проте після проведених реанімаційних заходів вона померла в кареті ШМД", - уточнюється в повідомленні.
Зазначається, що в рятувальній операції брали участь 11 осіб, зокрема 6 водолазів.
"Цього ж дня о 19:00 до ДСНС надійшла інформація, що на р. Кам'янка поблизу с. Триліси Фастівського району на човні перебувало 8 осіб, із них 7 осіб самостійно дісталися до берега і 1 людина потонула. Від ДСНС залучено 5 людей та 2 одиниці техніки, зокрема 1 човен", - констатують у повідомленні.