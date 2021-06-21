За добу на Донбасі зафіксовано 4 ворожі обстріли і один проліт БПЛА, - штаб ООС

За минулу добу, 20 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, з яких 4 обстріли і 1 проліт БПЛА.