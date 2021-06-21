За добу на Донбасі зафіксовано 4 ворожі обстріли і один проліт БПЛА, - штаб ООС
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У районі населеного пункту Старогнатівка окупанти здійснювали обстріл у бік позицій українських військових зі стрілецької зброї.
Неподалік Травневого російські збройні формування відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Причепилівки ворог вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Біля Новозванівки окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів 120-мм калібру.
На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно був подавлений засобами РЕБ.
Втрат серед наших захисників немає.
На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Станом на 7:00 ранку 21 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.