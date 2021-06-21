За добу від COVID-19 в Україні померли 16 осіб, зафіксовано 323 нові випадки зараження, 677 осіб одужали
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За минулу добу 20 червня в Україні зафіксовано 323 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них 15 дітей).
Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ у соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 375 осіб;
летальних випадків – 16;
одужало – 677 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 8943 особи,
методом ІФА – 1147 осіб,
експрес-тестами – 4008 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 229 846 осіб;
одужало – 2 152 140 осіб;
летальних випадків – 52 032;
проведено ПЛР-тестувань – 10 679 015.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (95,) Миколаївській (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій (22) областях.