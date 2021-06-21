За добу від COVID-19 в Україні померли 16 осіб, зафіксовано 323 нові випадки зараження, 677 осіб одужали

За минулу добу 20 червня в Україні зафіксовано 323 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них 15 дітей).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ у соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 375 осіб;

летальних випадків – 16;

одужало – 677 осіб.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 8943 особи,

методом ІФА – 1147 осіб,

експрес-тестами – 4008 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 229 846 осіб;

одужало – 2 152 140 осіб;

летальних випадків – 52 032;

проведено ПЛР-тестувань – 10 679 015.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (95,) Миколаївській (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій (22) областях.