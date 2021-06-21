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За добу від COVID-19 в Україні померли 16 осіб, зафіксовано 323 нові випадки зараження, 677 осіб одужали

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За добу від COVID-19 в Україні померли 16 осіб, зафіксовано 323 нові випадки зараження, 677 осіб одужали
За минулу добу 20 червня в Україні зафіксовано 323 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них 15 дітей).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ у соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Також за минулу добу:

За добу від COVID-19 в Україні померли 16 осіб, зафіксовано 323 нові випадки зараження, 677 осіб одужали 01 госпіталізовано – 375 осіб;
За добу від COVID-19 в Україні померли 16 осіб, зафіксовано 323 нові випадки зараження, 677 осіб одужали 01 летальних випадків – 16;
За добу від COVID-19 в Україні померли 16 осіб, зафіксовано 323 нові випадки зараження, 677 осіб одужали 01 одужало – 677 осіб.

Читайте також: За добу від COVID-19 у Києві померли 4 людини, одужали - 74, виявили 91 новий випадок, - Кличко

За добу протестовано:

За добу від COVID-19 в Україні померли 16 осіб, зафіксовано 323 нові випадки зараження, 677 осіб одужали 01 методом ПЛР – 8943 особи,
За добу від COVID-19 в Україні померли 16 осіб, зафіксовано 323 нові випадки зараження, 677 осіб одужали 01 методом ІФА – 1147 осіб,
За добу від COVID-19 в Україні померли 16 осіб, зафіксовано 323 нові випадки зараження, 677 осіб одужали 01 експрес-тестами – 4008 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

За добу від COVID-19 в Україні померли 16 осіб, зафіксовано 323 нові випадки зараження, 677 осіб одужали 01 захворіло – 2 229 846 осіб;
За добу від COVID-19 в Україні померли 16 осіб, зафіксовано 323 нові випадки зараження, 677 осіб одужали 01 одужало – 2 152 140 осіб;
За добу від COVID-19 в Україні померли 16 осіб, зафіксовано 323 нові випадки зараження, 677 осіб одужали 01 летальних випадків – 52 032;
За добу від COVID-19 в Україні померли 16 осіб, зафіксовано 323 нові випадки зараження, 677 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 10 679 015.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (95,) Миколаївській (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій (22) областях.

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Топ коментарі

  • Павло Вільний 68791e8d
    https://www.vesty.co.il/main/article/rkLYCOnju

    Йой, що ж це робиться? Спалахи в Ізраїлі? Коронавірусу? Вакциновані в карантин однаково з невакцинованими?

    НЕ МОЖЕ БУТИ!

    "Перемога над пандемією" в цій країні виявилася такою ж фальшивкою, як і сама "пандемія".

    Вигаданий шахраями з ВООЗ "штам-ДЕЛЬТА" наступає. Барани бекають, кліпають очима і далі приймають в себе експериментальний шмурдяк, мор від якого вже є чим ("новим штамом") виправдати.
  • aleks kyb
    Ну так...Мастер спорта едрить его в пень! Бубочка вперед!
  • Павло Вільний 68791e8d
    Не буде тяжкої форми? Розкажіть цю казочку родичам померлих.
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