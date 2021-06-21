До закону про олігархів потрібен закон про лобізм, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що закон про олігархів має бути доповнений законом про лобізм.

Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені здається, що має бути ще один закон до цього. 100%. Це закон про лобізм. Не в тому розумінні, в якому він існує сьогодні в суспільстві, тому що він існує з позначкою мінус. А в тому варіанті, який ми можемо побачити у США, в Європі, де все відкрито, де є люди-лобісти, які відстоюють інтереси бізнесу, не порушуючи закон. Вони декларують свої статки, контакти і багато-багато іншого. І це точно допоможе вивести у публічну площину все негативне, що сьогодні, на жаль, є в українській політиці", – зазначив Разумков.

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Він припустив, що ухвалення закону про олігархів забезпечить "більш правильні, прозорі правила гри, правила відносин з представниками великого бізнесу". Голова парламенту очікує, що законопроєкт отримає підтримку в першому читанні, а в другому народні депутати – в тому числі він сам – матимуть до нього пропозиції.

Зокрема, Разумков повторив свою тезу про те, що статус олігарха має визначати окрема, спеціально створена структура, а не Рада національної безпеки і оборони.

На питання, чи є законопроєкт про лобізм у далекій перспективі, спікер відповів негативно.

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"Ми будемо ним займатися. І незабаром він все ж таки з’явиться у стінах Верховної Ради України. Він буде непростий. Я розумію, що буде багато і критики. Але тут є два варіанти: або не йти цим шляхом, далі закривати очі на те, що відбувається за лаштунками, або все ж таки зробити і Верховну Раду відкритою для суспільства, для публічної політики, щоб все відбувалося "не під ковдрою", а так, щоб всі про це знали", – додав він.

Текст внесеного президентом Володимиром Зеленським законопроєкту про олігархів наданий для ознайомлення Верховній Раді 3 червня.