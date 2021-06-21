За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 4390 осіб, загалом - 1 726 042, - МОЗ

4390 осіб вакцинували проти COVID-19 за минулу добу 20 червня. Одну дозу отримали 3715 осіб, повністю імунізовані - 2598 осіб.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ у соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Протягом доби працювали:

- 56 мобільних бригад,

- 185 пунктів щеплення;

- 24 центри вакцинації.

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Станом на 20 червня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 718 164 людини.



Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 726 042 людини, з них отримали 1 дозу – 1 726 040 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 360 452 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 086 492 щеплення.