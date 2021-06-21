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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 4390 осіб, загалом - 1 726 042, - МОЗ

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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 4390 осіб, загалом - 1 726 042, - МОЗ
4390 осіб вакцинували проти COVID-19 за минулу добу 20 червня. Одну дозу отримали 3715 осіб, повністю імунізовані - 2598 осіб.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ у соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Протягом доби працювали:

- 56 мобільних бригад,

- 185 пунктів щеплення;

- 24 центри вакцинації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я вакцинуюся": МОЗ закликає повідомляти про щеплення проти COVID-19 у соцмережах

Станом на 20 червня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 718 164 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 726 042 людини, з них отримали 1 дозу – 1 726 040 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 360 452 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 086 492 щеплення.

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Такие темпы вакцинации сгодились бы для какого-то лихштейна, где живет пару тысяч человек. Но не для страны с 35млн жителей. А хотя, какая разница сколько народа вакцинируют в сутки китайской мочей, когда президент этой страны - идиот!
  • Павло Вільний 68791e8d
    Пфайзер, спутнік, сіновак... На отруту з однієї бочки , що фактично вимикає природний імунітет щепленого, роблять різні наліпки, аби штучно збільшити попит.
    "Я за Пфайзер, бо це НАЙКРАЩА вакцина".
    "Мі прівіваємся только спутніком. @уйло форева"
    "Шановні українці, сіновак - це дуже ефективна вакцина. Не слухайте фейки про те, що уся Верховна Зрада вже давно отримала 2 дози Пфайзера. Слухайте мене, в мене курточка".
  • Arn Anders
    Тебя надо чипировать в очко.
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