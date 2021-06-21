10 осіб госпіталізовано з гострим кишковим отруєнням на Прикарпатті

У Богородчанському районі (Івано-Франківська обл.) до ЦРЛ госпіталізовано 10 осіб з попереднім діагнозом "гостра кишкова інфекція", які вживали їжу в готельному комплексі.