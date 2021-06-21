Партія Пашиняна перемогла на парламентських виборах у Вірменії згідно зі 100% підрахунком голосів

Партія в.о. прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна "Громадянський договір" перемогла на дострокових виборах до парламенту після підрахунку голосів з усіх 2008 виборчих дільниць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними ЦВК Вірменії, за підрахунками 1 млн 281 тис. 911 голосів (100% виборців), партія Пашиняна набрала 53,92%, блок експрезидента Вірменії Роберта Кочаряна "Вірменія" - 21,04%.

Сформований навколо Республіканської партії експрезидента Вірменії Сержа Саргсяна і партії "Вітчизна" колишнього глави Служби нацбезпеки Артура Ванецяна блок "Маю честь" набрав 5,23%.

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Прохідним бар'єром для партій є 5%, для блоків - 7%.

Згідно з Виборчим кодексом, якщо прохідний бар'єр долають лише дві політичні сили, то мандати отримає третя сила, що не подолала бар'єр (блок або партія), яка набрала найбільшу кількість голосів.

Цією силою є блок "Маю честь".

Очолювана одним із найбільших вірменських підприємців Гагиком Царукяном партія "Процвітаюча Вірменія" набрала 3,96% голосів і не подолала прохідний бар'єр.

У новому парламенті не буде і партії "Світла Вірменія" на чолі з Едмоном Марукяном, яка набрала 1,22% голосів.

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Дострокові парламентські вибори відбулися у Вірменії в неділю, проголосували 49,4% виборців.

Парламент Вірменії обирається строком на п'ять років. Національні збори повинно складатися мінімум зі 101 депутата, в попередньому парламенті було 132 депутати.

Мандати розподіляє ЦВК.

Згідно з Виборчим кодексом, якщо будь-яка політична сила набирає більшість голосів, то кількість мандатів інших політичних сил не повинна бути менше 1/3 від числа мандатів сили, що перемогла.

Право формувати уряд і висувати кандидата на пост прем'єра належить парламентській більшості.

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Президент республіки негайно призначає прем'єр-міністром кандидата, обраного Національними зборами. Після призначення прем'єра у 15-денний термін формується уряд.