Співробітники ДСНС врятували на Дністрі 7 осіб, човен яких вийшов з ладу

У Хмельницькій області співробітники ДСНС врятували групу із 7 осіб, які через поломку човна дрейфували за течією річки в бік Чернівецької області.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

"20 червня о 18:00 на водолазно-рятувальний пост №2 села Рудківці Кам’янець-Подільського району надійшло повідомлення від небайдужих громадян про те, що в акваторії річки Дністер поблизу с. Куражин дрейфує човен із людьми на борту, які подають сигнали про допомогу" , - йдеться в повідомленні.

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Невідкладно до місця події направилися рятувальники. Як з’ясувалося, човен із сімома людьми вийшов з ладу та дрейфував річкою в бік Чернівецької області. Бійці ДСНС оперативно доправили громадян та їхній плавзасіб до берега.

Внаслідок інциденту ніхто не травмувався.