Вчені пояснили втрату смаку і нюху після перенесеного COVID-19

Британські вчені з Оксфордського університету та Імперського коледжу Лондона дійшли висновку, що у людей, які перенесли коронавірусну хворобу, зменшилася кількість сірої речовини в ділянках мозку, які відповідають за розпізнавання запахів і смаків.

Препринт свого дослідження вони опублікували 19 червня на репозиторії MedRxiv, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Дані для дослідження були взяті з бази проєкту UK Biobank, у якому люди добровільно діляться своєю медичною інформацією.

Науковці відібрали дані про 782 пацієнтів, які пройшли сканування мозку до пандемії. З них 394 перехворіли на COVID-19, більшість мала легкі чи помірні симптоми і лише 15 потребували госпіталізації.

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Потім всіх респондентів попросили ще раз пройти сканування головного мозку. Порівнюючи дані до і після коронавірусної хвороби, науковці дійшли висновку, що навіть у тих людей, які перенесли хворобу в легкій формі, помітно зменшилася кількість сірої речовини у лівій парагіппокампальній звивині, лівій орбітофронтальній корі та лівій острівцевій корі - саме ці ділянки відповідають за розпізнавання смаків і запахів. Також вони частково пов’язані із функціями мозку, відповідальними за пам’ять та згадування емоційних реакцій.

Також вчені припускають, що зменшення цих ділянок може в довготривалій перспективі збільшити ризик виникнення деменції.

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